Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole confirme une bombe sur Erling Haaland !

Publié le 27 août 2021 à 13h15 par H.G.

Alors que le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé dans les prochaines heures, le club de la capitale pourrait se rabattre sur Erling Haaland dès cet été pour oublier son départ.

L’avenir de Kylian Mbappé ne tient plus qu’à un fil au PSG. En effet, le club parisien et le Real Madrid sont entrés en négociation après la deuxième offre du club espagnol chiffrée à 170 M€ plus 10 M€ de bonus. Et désormais, toute la question est de savoir sur quel joueur le PSG misera si sa star française s’en va. Dans cette optique, le10sport.com vous a révélé que le club parisien était intéressé par la perspective d’attirer Erling Haaland l’été prochain. Mais cela pourrait arriver plus tôt que prévu !

Le PSG est prêt à foncer sur Erling Haaland !