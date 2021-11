Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi affiche une terrible certitude pour Pochettino !

22 novembre 2021

Alors que Mauricio Pochettino est annoncé comme étant désireux de quitter le PSG, le club de la capitale serait bien conscient des plans de l’Argentin.

L’aventure de Mauricio Pochettino au PSG pourrait bientôt toucher à sa fin. En effet, la presse anglaise affirme avec insistance depuis quelques heures que l’Argentin veut prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United, et dès maintenant si possible au lieu d’avoir à attendre l’été prochain. Ainsi, une nouvelle fois, celui qui est arrivé sur le banc du PSG en janvier dernier est à l’origine d’un nouveau feuilleton, après celui de l’été dernier au cours duquel il voulait effectuer son retour à Tottenham.

Le PSG n’est pas dupe des manoeuvres de Mauricio Pochettino