Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a toutes ses chances pour l'arrivée d'une star à 0€ !

Libre à l’issue de la saison, Paulo Dybala suscite de nombreuses convoitises. Le PSG garde notamment un œil sur la situation de l’Argentin, encore loin d’avoir tranché pour son avenir.

Faute d’accord pour une prolongation, Paulo Dybala s’apprête à quitter la Juventus. Le club turinois a en effet annoncé dernièrement que l’international argentin ne renouvellera pas son bail prenant fin à l’issue de la saison, de quoi alerter bon nombre de prétendants européens. Le FC Barcelone, l’Inter Milan et Tottenham sont notamment à l’affût, tandis que le PSG surveillerait attentivement la situation. En effet, Angel Di Maria devrait lui aussi quitter son club cet été, et le PSG verrait d’un bon œil l’arrivée de Dybala pour lui succéder. Et le suspense reste entier dans ce dossier.

Rien n’est fait pour Dybala