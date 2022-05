Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a tout changé pour Mbappé !

Publié le 26 mai 2022 à 2h00 par La rédaction

Ancien recruteur du PSG et toujours proche des décideurs qataris, Luis Ferrer révèle l'importance de Nasser Al-Khelaïfi dans les négociations avec Kylian Mbappé.

Longtemps annoncé proche de s'engager avec le Real Madrid à l'issue de son contrat avec le PSG le 30 juin, Kylian Mbappé a finalement pris tout le monde de court en prolongeant son bail à Paris. Un retournement de situation qui est notamment du au travail réalisé par Nasser Al-Khelaïfi comme l'explique Luis Ferrer, ancien membre de la cellule de recrutement du PSG.

«C’est Nasser al-Khelaïfi qui pilotait tout»

« Les négociations avec Mbappé ? Ce que je peux vous dire c’est qu’il y avait deux groupes de travail. Celui de Nasser Al-Khelaifi et son équipe. Et le groupe représentant sa famille. J’étais avec le groupe de Nasser al-Khelaïfi. J’ai pu donc voir deux équipes de très haut niveau vu leur excellent travail. Est-ce que c’est Nasser al-Khelaïfi qui pilotait tout ? Oui et par rapport à ça j’aimerais dire quelque chose de très important. J’entends qu’il y a eu des gens du Qatar… Je suis très surpris de ce genre d’informations fortes. Il n’y a qu’une seule personne qui commande l’aspect football au Paris Saint-Germain, et c’est le président Nasser al-Khelaïfi ! », lance-t-il au micro de Canal+ .