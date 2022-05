Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a le champ libre pour cet incroyable retour !

Publié le 2 mai 2022 à 18h15 par Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Mauricio Pochettino, la direction du PSG penserait à rapatrier Thiago Motta. Alors que le technicien italien se rapprocherait dangereusement d'un départ, Spezia aurait déjà déniché son digne successeur : Andrea Pirlo.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG depuis le mois de novembre, et ce, parce que Doha veut absolument s'offrir Zinedine Zidane. Sachant qu'il n'a pas du tout rempli ses objectifs européens avec le club parisien, l'Argentin serait presque déjà assuré de prendre la porte à la fin de cette saison. Dans cette optique, le PSG sonderait déjà le marché pour le remplacer. Et en plus de Zinedine Zidane, Nasser Al-Khelaïfi penserait à nommer Thiago Motta à la place de Mauricio Pochettino. D'ailleurs, il semblerait que le président du PSG ait déjà la voie libre pour son ancien milieu de terrain.

Thiago Motta remplacé par Andrea Pirlo à Spezia ?

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Thiago Motta serait on ne peut plus proche d'un départ de Spezia à la fin de la saison. Ainsi, la direction italienne serait déjà en quête de son successeur. Et à en croire le média italien, la priorité de Spezia actuellement serait Andrea Pirlo, un technicien qui comme Thiago Motta a vécu de très belles années en tant que footballeur. Et cette nouvelle devrait ravir le PSG.