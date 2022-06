Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Adrien Rabiot a tranché pour un retour à Paris

Publié le 23 juin 2022 à 16h30 par Amadou Diawara

Malgré une fin de relation très compliquée avec Adrien Rabiot, le PSG serait prêt à retenter le coup lors de ce mercato estival. De son côté, l'international français ne verrait pas du tout les choses de la même manière. Selon la presse britannique, le milieu de terrain de la Juventus refuserait de faire son retour au PSG et privilégierait un départ en Premier League, au sein d'un club qui évoluera en Ligue des Champions la saison prochaine.

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin 2019, Adrien Rabiot a refusé de prolonger. Pas du tout satisfaite par la décision de l'international français, la direction parisienne a décidé de le mettre au placard lors des derniers mois de son engagement. Transféré à la Juventus à l'été 2019, après avoir manqué plusieurs mois de compétitions et d'entrainements en équipe première, Adrien Rabiot serait actuellement dans une situation compliquée à Turin. Pas vraiment épanoui à la Juventus, le milieu de terrain de 27 ans serait sur le départ. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. En effet, comme l'a indiqué Il Corriere dello Sport dernièrement, Luis Campos serait emballé par l'idée de rapatrier Adrien Rabiot à Paris, et ce, malgré ses derniers mois compliqués au Camp des Loges. Mais qu'en pense le joueur lui-même ?

Adrien Rabiot ne veut pas revenir au PSG