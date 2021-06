Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi va toucher le jackpot !

Publié le 30 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG va prochainement officialiser le transfert d’Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan, le latéral droit marocain va toucher une petite fortune sous ses futures couleurs.

Achraf Hakimi au PSG, c’est bouclé ! Le10sport.com vous avait révélé dès le 18 juin dernier que le PSG avait pris une longueur d’avance définitive sur Chelsea pour le transfert du latéral droit marocain, et un accord avoisinant les 70M€ a été trouvé avec la direction de l’Inter Milan. Un très gros coup réussi donc par Leonardo, et qui n’a pas non plus lésiné sur le contrat proposé à Hakimi afin de le convaincre de débarquer au PSG…

Hakimi va toucher 9M€ net

En effet, le10sport.com vous a révélé mardi que l’ancien joueur du Real Madrid et du Borussia Dortmund allait toucher la coquette somme de 9M€ net par an en acceptant de rejoindre le PSG cet été. Le Qatar a donc consenti à un effort financier considérable pour rafler la mise avec Achraf Hakimi…