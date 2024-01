Mercato - PSG : Accord trouvé, le clan Mbappé lâche un aveu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé s'est assis sur plusieurs millions d'euros pour pouvoir rester au PSG cette saison. Selon des sources proches du dossier et des membres de son entourage, le joueur de 25 ans aurait renoncé à diverses primes afin d'aller au bout de son contrat. Cela résulterait d'un accord conclu avec Nasser Al-Khelaïfi en août dernier.

L'aventure de Kylian Mbappé au PSG aurait pu prendre fin durant l'été 2023. Mis au placard après avoir refusé de prolonger son contrat, le joueur de 25 ans a dû conclure un pacte avec Nasser Al-Khelaïfi pour réintégrer le groupe de Luis Enrique et terminer la saison au PSG. Un accord d'ailleurs confirmé par le principal intéressé ce mardi.

Mbappé confirme un accord avec son président

« Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire » a confié Mbappé après sa victoire au Trophée des champions face à Toulouse (2-0). Mais que prévoit cet accord ? Que le joueur ne laissera pas le PSG dans une situation inconfortable à la fin de la saison, et ce même en cas de départ.

Mbappé a renoncé à un joli pactole