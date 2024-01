Mercato - PSG : Accord annoncé, la mèche est vendue pour Mbappé ?

Pierrick Levallet

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Cette question affole le mercato depuis plusieurs mois maintenant, son contrat avec le PSG arrivant à son terme cet été. Le Real Madrid ou encore Liverpool se tiendraient à l'affût. Mais le club de la capitale bénéficierait d'un avantage considérable dans le dossier de la star de 25 ans.

Le feuilleton Kylian Mbappé va encore agiter le marché des transferts au cours des semaines à venir. L’international français voit son contrat avec le PSG expirer à l’issue de la saison et personne ne sait encore ce qu’il a prévu de faire pour son avenir. Convoité par le Real Madrid et Liverpool, le champion du monde 2018 voit également le club de la capitale faire tout son possible pour le conserver. Le PSG tiendrait d’ailleurs un accord avec la star de 25 ans qui pourrait être déterminant pour la fin du dossier.

Le PSG fait sa révolution, Kylian Mbappé valide https://t.co/Zg9dVDUG6e pic.twitter.com/5hcd3OvTwE — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Un accord entre le PSG et Mbappé pour les Jeux Olympiques ?

« Mbappé se tournera également vers l'été, avec deux tournois internationaux que sont l'Euro 2024 et les Jeux olympiques, organisés à Paris. Ma conviction personnelle, et je le dis depuis un moment maintenant, est que les Jeux olympiques sont absolument cruciaux pour les projets de Mbappé pour 2024. L'élément clé à considérer est que si Mbappé quitte le PSG pour un nouveau club cet été, j'ai du mal à croire qu'ils lui permettraient de jouer à la fois à l'Euro et aux Jeux olympiques, car cela signifierait qu'il manquerait le début de la saison prochaine. Je ne vois pas le Real Madrid ou Liverpool lui accorder cette autorisation, donc cela joue en faveur du PSG. Dans le contrat du PSG, il y avait un accord selon lequel il pourrait participer aux Jeux olympiques, donc la possibilité de remporter une médaille d’or dans sa ville natale l’intéresserait énormément » a d’abord expliqué le journaliste Jonathan Johnson dans sa chronique pour Caught Offside .

«C'est extrêmement important pour ses ambitions personnelles»