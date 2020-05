Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A quoi faut-il s’attendre pour le mercato estival du PSG ?

Publié le 3 mai 2020 à 5h00 par T.M.

Comme tous les clubs en Europe, le PSG ne serait également pas épargné par les répercussions financières du coronavirus. Une situation qui pourrait bien chambouler les plans de Leonardo pour cet été.

Avec le retour de Leonardo aux commandes du côté du PSG, on pouvait donc s’attendre à un nouveau mercato XXL dans la capitale. Mais ça, c’était avant l’épidémie de coronavirus qui frappe actuellement le monde entier et qui n’est pas sans conséquence pour le football. La saison étant à l’arrêt, les clubs ont vu leurs recettes s’évaporer et leurs caisses se vider. Même les plus grosses écuries européens ne sont pas épargnées, le PSG y compris. D’ailleurs, comme l’explique L’Equipe ce samedi, Leonardo expliquerait à ses interlocuteurs que ses moyens seront réduits pour le mercato estival.

Pas de folie cet été ?

Malgré l’appui financier de QSI, le PSG pourrait donc ne pas pouvoir faire de folie cet été. A quoi pourrait alors ressembler le mercato parisien ? Compte tenu de la situation financière actuelle, cela semble donc difficilement envisageable de lâcher une offre à 9 chiffres pour Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz ou Sergej Milinkovic-Savic, dont les prix sont annoncés aux alentours de 100M€. Il pourrait donc falloir viser moins haut en se tournant vers des dossiers plus abordables comme Thomas Partey, dont la clause libératoire est à 50M€ ou encore Tiémoué Bakayoko. De même, il est de plus en plus évoqué que Leonardo pourrait finalement ne pas lever l’option de Mauro Icardi, fixée à 70M€. Par conséquent, la solution pourrait être de prolonger certains joueurs en fin de contrat à l’instar de Thiago Silva ou même Edinson Cavani.