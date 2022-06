Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À cause de Zidane, le feuilleton Pogba connaît déjà son dénouement

Publié le 14 juin 2022 à 20h15 par Thomas Bourseau

Paul Pogba a été une piste de longue date de Leonardo pour le PSG. Cependant, le départ du directeur sportif brésilien ainsi que l’échec de faire venir Zinedine Zidane à la tête de l’effectif parisien auront eu raison des chances du Paris Saint-Germain de boucler la venue de Pogba.

Avant même que l’opportunité Lionel Messi ne se présente en août 2021 pour le PSG, Leonardo semblait travailler sur l’éventuel recrutement de Paul Pogba. Finalement, la venue de celui qui allait rafler un septième Ballon d’or au cours de la saison repoussait les plans du directeur sportif du PSG à cet été pour Paul Pogba. Cependant, Leonardo n’est plus à son poste au PSG et Luis Campos l’a remplacé au sein de la section sportive du Paris Saint-Germain en tant que conseiller football du PSG. Ces derniers temps, le feuilleton Pogba a pris une grosse tournure et il semblerait que le milieu de terrain français troquera la tunique de Manchester United pour celle de la Juventus. L’échec imminent du PSG dans le dossier Zinedine Zidane aurait réduit à néant les chances du club de la capitale pour le recrutement de Paul Pogba.

Nessun ritorno di fiamma del PSG. Pogba-Juve, contratto da 8 milioni di euro a stagione https://t.co/KdYK2NLx6U — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 14, 2022

Zidane était l’ultime joker du PSG pour Pogba