Mercato - PSG : À cause de Guardiola, tout est remis en question pour Messi !

Publié le 15 décembre 2020 à 16h45 par Th.B.

Incité à rejoindre le PSG à la fin de la saison par son ami Neymar, Lionel Messi continuerait d’être intéressé par la possibilité de rejoindre Manchester City.

Et si la page Barcelone se tournait pour Lionel Messi ? En fin de contrat à la fin de la saison, le capitaine du Barça se trouve face à un dilemme cornélien pour son avenir. Rester au FC Barcelone alors qu’il ne croit plus au projet comme il le révélait à Goal au début du mois de septembre ou bien se lancer un nouveau challenge ailleurs. Mais où ? Neymar a récemment fait savoir à ESPN Argentine qu’il voulait à tout prix rejouer avec son ancien compère d’attaque du Barça … au PSG ! De quoi déchaîner la presse et les rumeurs d’arrivée de Messi au Paris Saint-Germain. Néanmoins, le PSG n’est pas l’unique option à laquelle songerait le capitaine du FC Barcelone.

Manchester City, une option appréciée de Messi