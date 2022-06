Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En plus de Lewandowski, Campos veut recruter un autre attaquant

Publié le 20 juin 2022 à 23h45 par Baptiste Lefilliatre

Désireux de renforcer son secteur offensif, le Paris Saint Germain souhaite s'octroyer les services de l'attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca, sous contrat jusqu'en juin 2026. L'international italien est d'ailleurs très bien parti pour rejoindre le club de la capitale cet été.

Toujours en quête de la première Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint Germain est prêt à se donner tous les moyens possibles et imaginables pour remporter le titre suprême européen. Même si le club la capitale est parvenu à prolonger le contrat de son attaquant vedette Kylian Mbappé, Luis Campos, le nouveau conseiller sportif parisien, travaille d'arrache-pied pour tenter de faire venir de nouveaux renforts dans le secteur offensif. Les efforts du dirigeant portugais pourraient rapidement porter leurs fruits, puisqu'un buteur est bien parti pour signer au PSG pendant l'intersaison.

Mercato - PSG : Qui est Gianluca Scamacca, la nouvelle piste offensive de Campos ? https://t.co/HZ4oEDlRnG pic.twitter.com/fXYUl7TX1S — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 9, 2022

Scamacca fonce vers le PSG