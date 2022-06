Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour l’arrivée de Galtier

Publié le 20 juin 2022 à 22h15 par Jules Kutos-Bertin

Comme l’avait annoncé en exclusivité le10sport.com, la priorité du PSG au poste d’entraîneur s’appelle Christophe Galtier. Les négociations entre le club de la capitale et l’OGC Nice avanceraient bien, à tel point que tout pourrait se régler dans les prochaines heures.

Maintenant que la piste Zidane est définitivement exclue, le PSG travaille plus que jamais sur le dossier Galtier. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le technicien français se rapproche du club de la capitale. Pendant que Luis Campos continue de chercher un accord avec Mauricio Pochettino pour clôturer son aventure, le feuilleton Galtier prend du galon et pourrait se conclure très prochainement.

• Les négociations continuent et avancent.• Les deux clubs sont confiants et veulent clôturer le plus vite possible. https://t.co/HBV9Anzlxj — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 20, 2022

Christophe Galtier au PSG dans les prochaines heures ?