Mercato - PSG : Leonardo a une énorme ouverture avec Haaland !

Publié le 25 novembre 2021 à 21h15 par D.M.

Le Borussia Dortmund est inquiet après son élimination en Ligue des champions. En effet, cette contreperformance pourrait refroidir Erling Haaland, annoncé dans le viseur de gros clubs.

Au PSG, il est énormément question de l’avenir de Mauricio Pochettino. Des rumeurs qui ont relégué au second plan les interrogations sur Kylian Mbappé. Lié au club parisien jusqu’en juin prochain, l’international français n’a pas caché son envie de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival et pourrait rejoindre le club espagnol gratuitement à la fin de la saison. Pour le remplacer, le PSG a activé plusieurs pistes, mais une a été érigée en priorité. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, les responsables parisiens espèrent convaincre Erling Haaland, actuellement blessé et qui a observé l’élimination de son équipe en Ligue des champions ce mercredi.

Le BVB inquiet après son élimination en Ligue des champions