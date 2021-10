Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola pousse pour faire un coup légendaire avec Haaland !

Publié le 25 octobre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Agé de 21 ans, Erling Haaland devrait être l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. L'attaquant norvégien pourrait quitter le Borussia Dortmund, notamment si une équipe parvient à lui offrir le salaire qu'il réclame.

Victor Osimhen, Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic… Nombreux sont les attaquants annoncés dans le viseur du PSG. Et pour cause, sous contrat jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid. « Qu’est ce qui pourrait me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l’hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : « Oh, je ne sais pas. » Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement ». Comme annoncé par le 10 Sport.com le 25 août dernier, le club parisien avait pris contact avec Robert Lewandowski, mais finalement le joueur a accepté de rester à Paris cette saison. Mais en cas de départ du champion du monde en 2022, la priorité de Nasser Al-Khelaïfi est identifiée. Selon nos informations exclusives, le PSG a l’intention de tenter le coup pour Erling Haaland, lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2024.

Une bataille à cinq pour Haaland

Agé de 21 ans, l’attaquant norvégien devrait être au cœur de l’actualité lors du prochain mercato estival. En effet, sa clause libératoire fixée à 75M€ entrera en vigueur lors de l’été 2022 et pourrait permettre aux clubs de mettre la main sur la star à un prix dérisoire. Comme l’indique ESPN , cinq équipes se seraient positionnées. Le PSG, Manchester United, Manchester City, Chelsea et le Real Madrid devraient se livrer bataille. Intéressé par Erling Haaland, le FC Barcelone serait hors course en raison de ses énormes difficultés financières. Mais les formations devront répondre aux exigences de son entourage.

