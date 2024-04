Mercato - PSG : 150M€ pour son prochain crack ?

Alexis Brunet

Le PSG veut frapper un grand coup lors du prochain mercato estival, afin de remplacer correctement Kylian Mbappé. Le club de la capitale est notamment sur la piste de Florian Wirtz, qui fait forte impression avec le Bayer Leverkusen. Mais grâce à sa très bonne saison, le milieu offensif allemand pourrait coûter très cher. La somme de 150M€ est évoquée.

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le PSG se voit dans l'obligation de remplacer le Français par un autre joueur de grand talent. Luis Campos a déjà commencé à réfléchir à certaines pistes, et les noms évoqués donnent envie.

Osimhen est le grand favori

Parmi tous les noms évoqués, un se démarque clairement, il s'agit de Victor Osimhen. Le Nigérian serait le favori pour rejoindre le PSG cet été, et Luis Campos tiendrait le bon bout dans les négociations. Le buteur du Napoli pourrait débarquer à Paris contre 130M€.

Wirtz pourrait quitter Leverkusen contre 150M€