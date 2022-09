Foot - Mercato - PSG

PSG : 10 ans après, Verratti s’enflamme pour son transfert au PSG

Publié le 5 septembre 2022 à 11h30 par Thibault Morlain

En 2012, le PSG surprenait tout le monde en allant chercher Marco Verratti à Pescara, alors en Serie B. Un pari plus que payant quand on voit aujourd’hui l’importance de l’Italien chez les champions de France. Cela fait donc 10 ans que Verratti est arrivé au PSG. Un transfert que ne regrette absolument pas l’actuel protégé de Christophe Galtier.

Inconnu du grand public à son arrivée au PSG en 2012, Marco Verratti est aujourd’hui l’un des chouchous du Parc des Princes. Avec son talent et sa hargne sur le terrain, l’Italien a su se mettre les fans dans la poche. Et cela fait maintenant 10 ans que cette histoire d’amour dure. Arrivé en provenance de Pescara en 2012, Verratti est aujourd’hui plus heureux que jamais à Paris. D’ailleurs, à l’occasion d’un entretien accordé à RMC , le Parisien s’est longuement confié sur son transfert en provenance de Pescara.

Verratti a douté…

Et comme Marco Verratti a pu notamment le révéler, il a eu des doutes au moment de quitter son Italie natale, très jeune, pour rejoindre le PSG. « Est-ce que j’ai eu des doutes sur le fait d’être arrivé trop tôt ? Bien sûr quand il fallait faire un choix j’avais des doutes, mais je suis incroyablement heureux depuis que je suis ici même 10 ans plus tard. La Serie A me manque parce que c’est ce que je regardais quand j’étais enfant, mais ici j’ai eu ce dont j’avais besoin pour me développer et m’amuser », a expliqué Verratti.

« J’ai eu besoin de temps pour m’installer »

Il n’empêche qu’aujourd’hui, le joueur du PSG ne regrette clairement pas son choix. En effet, dans la suite de son entretien, Verratti a expliqué : « Au début c’était un peu dur. C’est une grande ville et comme vous l’avez dit je viens d’une petite ville. C’est pourquoi j’ai eu besoin de temps pour m’installer. Maintenant plus je connais Paris plus je l’apprécie. C’est une ville qui a beaucoup à t’offrir à tous les points de vue. Mes enfants ont grandi ici et je me rends compte qu’ils auront des énormes opportunités à l’avenir en terme éducatif et culturel. Ici, il y a une culture très différente, ce qui ouvre ton esprit assez rapidement. C’est une ville magnifique. Chaque partie de Paris est belle, il est difficile de la décrire ou de choisir un seul endroit ».

