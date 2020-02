Foot - Mercato

Mercato : Pochettino affiche une préférence pour son avenir !

Publié le 12 février 2020 à 9h40 par G.d.S.S. mis à jour le 12 février 2020 à 9h41

Libre depuis son renvoi de Tottenham en novembre dernier, Mauricio Pochettino se verrait bien revenir en Premier League.