Mercato - ASSE : Ce témoignage fort sur le futur d’un indésirable de Puel !

Publié le 12 février 2020 à 7h30 par A.M.

Prêté à Middlesbrough cet hiver, Harold Moukoudi semble déjà faire le bonheur de son nouvel entraîneur, Jonathan Woodgate, qui lui prédit un avenir en Premier League.

Arrivé libre l’été dernier en provenance du Havre, Harold Moukoudi a été l’une des principales victimes du changement d’entraîneur puisque le temps de jeu du jeune défenseur central a chuté avec l’arrivée de Claude Puel. Dans cette optique, il a été prêté cet hiver à Middlesbrough en Championship. Et après son premier match, perdu contre Brentford (2-3), Moukoudi semble déjà avoir convaincu son entraîneur.

«Il a tous les attributs pour jouer en Premier League»