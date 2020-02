Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une énorme désillusion avec pour la succession de Tuchel ?

Publié le 12 février 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG envisage l’option d’un tandem Pep Guardiola-Xavi pour 2021, comme le 10 Sport vous l’a déjà révélé, l’entraîneur de Manchester City devrait snober les dirigeants parisiens.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Manchester City, Pep Guardiola est une piste privilégiée par la direction du PSG et plus particulièrement par le Qatar. En décembre dernier, le 10 Sport vous révélait en exclusivité des contacts entre Xavi et les propriétaires du PSG pour une prise des rênes de l’effectif parisien en 2021. Le nom de Guardiola a été évoqué dans les discussions. Pour rappel, Thomas Tuchel sera libre de tout contrat à l’été 2021 également, de quoi laisser une voie royale au PSG pour l’entraîneur de Manchester City. Mais la Juventus devrait chambouler les plans du PSG.

La Juventus et Guardiola, un intérêt réciproque