Mercato : Zlatan Ibrahimovic évoque son avenir !

Publié le 22 juillet 2020 à 10h05 par La rédaction

Cette semaine, Stefano Pioli a été prolongé par la direction de l’AC Milan, écartant donc totalement les rumeurs autour de Ralf Rangnick. Cette décision a peut-être totalement relancé le dossier Zlatan Ibrahimovic ! Dans ce contexte, le Suédois a évoqué son avenir.