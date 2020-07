Foot - Mercato

Mercato : La Juventus s'active pour la succession d’Higuain !

Publié le 21 juillet 2020 à 16h10 par La rédaction

Buteur à 7 reprises avec la Juventus cette saison en Serie A, Gonzalo Higuain ne convainc plus et a surement disputé sa dernière saison sous les couleurs de la Vielle Dame. Le club italien serait en train de préparer sa succession.