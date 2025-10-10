Mercato : «Pas intérêt à quitter le PSG», un calvaire attend une star de Luis Enrique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En février dernier, Nuno Mendes prolongeait son contrat avec le PSG. Désormais lié jusqu’en 2029, le Portugais ne devrait donc pas quitter de sitôt le club de la capitale. Mais voilà qu’un départ de Paris pourrait être être très préjudiciable pour Mendes. La raison ? Le fait que ses futurs coéquipiers ne l’aident pas autant que les joueurs actuels du PSG.

A 23 ans, Nuno Mendes est aujourd'hui considéré comme le meilleur latéral gauche du monde. Epoustouflant avec le PSG face au FC Barcelone, le Portugais est décisif offensivement et solide défensivement. D’ailleurs, Mendes peut compter sur ses coéquipiers parisiens pour bien cadenasser ses adversaires à l’instar de Lamine Yamal. C’est là que ça pourrait lui être préjudiciable en cas de départ du PSG.

« Nuno Mendes n’a pas intérêt à quitter le PSG » Longtemps pointé du doigt pour ses lacunes défensives, Nuno Mendes ne cesse de s’améliorer au PSG, bien aidé par ceux qui l’accompagnent. C’est ainsi que Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, a expliqué lors du podcast Big Five : « Nuno Mendes n’a pas intérêt à quitter le PSG car il a une telle connexion avec ses partenaires que ses partenaires comblent ses défauts. Vitinha et Ruiz ont tout compris, ils ont compris que quand il montait où quand il y a un Salah ou un Yamal il faut aller l’aider, il ne faut pas le laisser en un contre un ».