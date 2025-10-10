Mercato : «Pas intérêt à quitter le PSG», un calvaire attend une star de Luis Enrique ?

En février dernier, Nuno Mendes prolongeait son contrat avec le PSG. Désormais lié jusqu’en 2029, le Portugais ne devrait donc pas quitter de sitôt le club de la capitale. Mais voilà qu’un départ de Paris pourrait être être très préjudiciable pour Mendes. La raison ? Le fait que ses futurs coéquipiers ne l’aident pas autant que les joueurs actuels du PSG.
A 23 ans, Nuno Mendes est aujourd'hui considéré comme le meilleur latéral gauche du monde. Epoustouflant avec le PSG face au FC Barcelone, le Portugais est décisif offensivement et solide défensivement. D’ailleurs, Mendes peut compter sur ses coéquipiers parisiens pour bien cadenasser ses adversaires à l’instar de Lamine Yamal. C’est là que ça pourrait lui être préjudiciable en cas de départ du PSG.
« Nuno Mendes n’a pas intérêt à quitter le PSG »
Longtemps pointé du doigt pour ses lacunes défensives, Nuno Mendes ne cesse de s’améliorer au PSG, bien aidé par ceux qui l’accompagnent. C’est ainsi que Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, a expliqué lors du podcast Big Five : « Nuno Mendes n’a pas intérêt à quitter le PSG car il a une telle connexion avec ses partenaires que ses partenaires comblent ses défauts. Vitinha et Ruiz ont tout compris, ils ont compris que quand il montait où quand il y a un Salah ou un Yamal il faut aller l’aider, il ne faut pas le laisser en un contre un ».
Mendes peut-il quitter le PSG ?
Quitter le PSG pourrait donc être problématique pour Nuno Mendes. Mais encore faut-il qu’il puisse s’en aller. « Aujourd’hui, pour le faire partir du PSG, avec un tel contrat, il va falloir être très fort car même quand un joueur veut partir, si le PSG ne veut pas le laisser partir, le PSG ne laisse jamais partir les joueurs contre sa volonté. Je pense que Nuno Mendes sait très bien que pour partir il faut attendre 2029 pour partir libre ou alors que le PSG trouve mieux d'ici là », a expliqué Loïc Tanzi à ce propos.