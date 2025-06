Mercato - Paris FC : C'est la fin pour ce joueur de l'OM !

Ayant validé sa montée en Ligue 1, le Paris FC aurait pensé à recruter Chancel Mbemba pour la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, l'international congolais peut être recruté librement et gratuitement cet été. Mais alors qu'il rechercherait plutôt un défenseur central gaucher, le PFC aurait tiré un trait sur Chancel Mbemba.

En fin de contrat le 30 juin avec l' OM , Chancel Mbemba va changer de club librement et gratuitement. Alerté par la situation de l'international congolais, le Paris FC aurait inscrit son nom sur ses tablettes. Toutefois, le famille Arnault aurait rapidement oublié l'idée de recruter Chancel Mbemba , ayant d'autres besoins sur le mercato.

Le Paris recherche un défenseur central gaucher

D'après L'Equipe, la direction du Paris FC aurait identifié six postes à renforcer lors de ce mercato estival. En effet, la famille Arnault compterait s'attacher les services d'un gardien de but, d'un latéral droit, d'un défenseur central gauche, de deux milieux de terrain, d'un buteur et d'un ailier droit d'ici la fin de cette fenêtre de transferts. Défenseur central droitier, Chancel Mbemba ne matche pas avec cette liste.