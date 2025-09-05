Mercato : Par SMS, un joueur du PSG fait ses adieux !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ne correspondant pas à ce que Luis Enrique voulait d’un gardien, Gianluigi Donnarumma a été vendu par le PSG. Désormais, l’Italien est à Manchester City après avoir passé 4 saisons dans la capitale française. Dernièrement, Donnarumma a notamment cohabité avec Matvey Safonov, qui n’a pas manqué de faire ses adieux à son ex-coéquipier au PSG.

C’est désormais officiel : Gianluigi Donnarumma n’est plus un joueur du PSG. Il aura fallu attendre le dernier jour du mercato estival pour que le départ de l’Italien vers Manchester City soit réglé. Avec le recrutement de Lucas Chevalier, Donnarumma n’était plus désiré par Luis Enrique. Le gardien de 26 ans a donc fait ses valises et ses ex-coéquipiers au PSG ont fait leurs adieux.

« Nous avons échangé des SMS avec Donnarumma » Ça a notamment été le cas de Matvey Safonov. Ayant partagé les buts du PSG avec Gianluigi Donnarumma, le Russe a fait savoir auprès de Championat : « Nous avons échangé des SMS avec Donnarumma, discuté et nous nous sommes dit au revoir. J'étais dans l'avion quand il est parti ».