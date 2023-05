Mercato : Panique pour Mbappé, le PSG a la solution

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a prolongé son contrat l'été dernier, le PSG aurait monté un plan pour qu'il reste le plus longtemps possible à Paris. Menacé une nouvelle fois par le Real Madrid, le club de la capitale aurait décidé de construire son équipe autour de son numéro 7, et ce, en misant sur des joueurs plus jeunes et français.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons à Paris. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, le numéro 7 rouge et bleu est passé tout près de signer librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Le PSG veut retenir Kylian Mbappé

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord de principe pour signer au Real Madrid l'été dernier. Toutefois, la superstar de 24 ans a finalement décidé de rempiler au PSG.

Un projet totalement centré sur Mbappé