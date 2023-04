Mercato : Panique au PSG, Messi a retourné sa veste

Pierrick Levallet

Au PSG, l'avenir de Lionel Messi commence à affoler tout le monde en interne. La Pulag est en fin de contrat en juin prochain et elle n'a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Pourtant, l'optimisme était de mise il y a quelques mois. Mais le feuilleton aurait été totalement relancé, notamment par quelques doutes de l'Argentin.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est en train d’affoler le mercato du PSG. Depuis le début de saison, Luis Campos s’est montré très clair sur sa volonté de le prolonger. Le10Sport.com confirmait d’ailleurs en décembre dernier que l’optimisme était de mise dans ce dossier. Même la presse espagnole annonçait Lionel Messi vers une prolongation.

Le PSG veut prolonger Messi, le dossier est relancé

Mais depuis peu, les cartes auraient été totalement rebattues dans ce dossier. Le FC Barcelone rêve de son retour et multiplie les sorties médiatiques pour le prouver. De son côté, Lionel Messi se serait mis à douter au sujet de la suite de sa carrière. Et ses incertitudes se sont amplifiées à cause d’une chose.

Messi nage en plein doute