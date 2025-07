Mercato : Panique au PSG, l'annonce choc !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG lors de ce mercato estival, et ce, s'il ne prolonge pas très vite. Comme l'a laissé clairement entendre l'agent Vincenzo Raiola, le portier italien pourrait rejoindre l'Inter en cas de départ de Yann Sommer. Pourtant, Gianluigi Donnarumma a été formé à l'AC Milan.

Formé à l' AC Milan , Gianluigi Donnarumma a changé d'air le 1er juillet 2021. Alors que son contrat était arrivé à terme, l'international italien a rejoint le PSG librement et gratuitement.

PSG : Donnarumma, l'héritier de Sommer à l'Inter ?

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a peut-être déjà disputé son dernier match sous les couleurs rouge et bleu. En effet, le gardien de 26 ans pourrait quitter le club parisien s'il ne prolonge pas très vite. Pour ne pas voir son numéro 1 partir pour 0€ dans un an, le PSG pourrait le pousser vers la sortie. Et à en croire Vincenzo Raiola, Gianluigi Donnarumma a déjà une piste pour son avenir.