Mercato - LOSC : Une offensive à 25M€ pour ce protégé de Galtier ?

Publié le 17 mai 2021 à 22h10 par D.M.

Afin de combler le possible départ de Jadon Sancho, le Borussia Dortmund voudrait s'offrir Jonathan Ikoné. Le club allemand serait prêt à mettre 25M€ dans ce dossier.

« Pour l'instant je suis là et je me sens très bien. J'essaie d'aider mes partenaires du mieux que je peux et d'être leader malgré mon jeune âge. Et après on verra, on a le temps de réfléchir ». Interrogé sur son avenir au LOSC lors du mois d’avril, Jonathan Ikoné avait laissé planer le doute sur son avenir. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le club lillois, l’international français a une belle côte sur le marché et devrait l’objet de nombreuses convoitises lors du prochain mercato estival. La presse italienne évoquait un intérêt du Milan AC pour Ikoné, mais un autre grand club européen serait prêt à s’offrir le joueur de 23 ans.

Le BVB prêt à offrir 25M€ pour Ikoné ?