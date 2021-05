Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme coup tenté par Joan Laporta pour la succession de Ronald Koeman ?

Publié le 17 mai 2021 à 21h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Ronald Koeman s'écrit en pointillés au FC Barcelone, le club catalan rêverait de s'attacher les services de Jürgen Klopp pour le remplacer.

Après la défaite du FC Barcelone sur sa pelouse dimanche contre le Celta de Vigo, les Blaugrana ont désormais perdu tout espoir de remporter le titre en Liga. Une mission échouée par Ronald Koeman et ses hommes qui pourrait être lourde de conséquence pour le néerlandais. En effet, l'avenir de l'entraîneur du Barça est des plus incertains, un an seulement après être arrivé en Catalogne. Le président Joan Laporta serait déjà à la recherche de son successeur.

Jurgen Klopp, le rêve ultime de Laporta ?