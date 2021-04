Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ikoné dévoile les dessous de son été agité !

Publié le 18 avril 2021 à 23h10 par La rédaction

Un peu moins performant cette saison à Lille, après deux exercices de haut vol, Jonathan Ikoné a reçu des offres pour quitter le Nord lors du dernier mercato estival. Interrogé sur son faux départ, le jeune international français a expliqué son choix de continuer avec le LOSC.

Personne n’a oublié les deux premières saisons de Jonathan Ikoné avec le LOSC. Devenu international français après des performances remarquées sous les ordres de Christophe Galtier, Jonathan Ikoné aurait reçu des offres d’autres clubs l’été dernier. Toutefois, il aurait préféré les décliner pour continuer son aventure avec le LOSC.

Il souhaitait continuer avec les Dogues