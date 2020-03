Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta va s’activer pour l’avenir de pépites de Villas-Boas !

Publié le 2 mars 2020 à 9h15 par T.M.

Vraisemblablement, Isaac Lihadji devrait quitter l’OM cet été, sans signer de contrat pro. Un scénario qu’Andoni Zubizarreta souhaite visiblement éviter avec les autres pépites d’André Villas-Boas.

Sauf retournement de situation, Isaac Lihadji quittera l’OM à la fin de la saison. N’ayant pas signé de contrat pro, la pépite du club phocéen ne rapportera toutefois quasiment rien. En effet, ce lundi, La Provence révèle que 300 000€ suffiront pour arracher Lihadji à l’OM. Un énorme coup dur pour la direction marseillaise qui perdra ainsi l’un des plus grands talents de son centre de formation. Mais derrière, d’autres pépites pointent le bout de leur nez. De quoi faire réagir les Phocéens.

Éviter un nouveau cas Lihadji !

Ce lundi, La Provence fait le point sur l’avenir des pépites de l’OM. Et pour éviter un autre cas Isaac Lihadji, Andoni Zubizarreta pourrait proposer prochainement un contrat pro à plusieurs talents du centre de formation. Alors que Niels Nkounkou aurait déjà une offre de 3 ans entre les mains, Fabio Vanni, Richecard Richard et Cheikh Souaré, bien qu’ils soient nés en 2002, pourraient rapidement recevoir une proposition de contrat pro de l’OM, sans avoir de contrat stagiaire. Le quotidien régional ajoute aussi aussi qu’Ugo Bertelli, Jorès Rahou et Paolo Sciortino pourraient aussi être « verrouillés » par l’OM.