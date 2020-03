Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a parfaitement géré cette recrue…

Publié le 2 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM l’été dernier, juste après la fermeture du mercato estival, Valentin Rongier avait été préservé par André Villas-Boas pour ensuite mieux exploser comme il l’a confié.

Avec la vente de Luiz Gustavo, l’OM avait été contraint d’aller chercher un nouvel élément dans l’entrejeu l’été dernier. Et au terme de négociations interminables qui ont d’ailleurs trouvé une issue après la fermeture du mercato estival, l’OM a bouclé l’arrivée de Valentin Rongier sous la forme de joker. Interrogé au micro de beINSPORTS dimanche, ce dernier est revenu sur la gestion d’André Villas-Boas au moment de son intégration à l’OM.

« Le coach ne m’a pas mis titulaire tout de suite »