Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta, Thauvin… Villas-Boas fait l’unanimité !

Publié le 1 novembre 2020 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 1 novembre 2020 à 19h36

Andoni Zubizarreta, Florian Thauvin, Steve Mandanda… Tous sont sous le charme d’André Villas-Boas qui a transfiguré l’OM depuis sa prise de fonctions en 2019. Bien que son avenir ne soit pas assuré au club, Villas-Boas est bien à Marseille et a la totale confiance de son vestiaire.

Depuis son arrivée à l’OM qui remonte à juin 2019, André Villas-Boas a réussi dès sa première saison à ramener l’Olympique de Marseille pas seulement en Europe, mais dans la plus grande compétition européenne, à savoir la Ligue des champions. Dauphin du PSG la saison passée avec des moyens limités au niveau de son effectif, Villas-Boas a réclamé des renforts qu’il a eu à l’intersaison avec les arrivées de Michaël Cuisance, de Leonardo Balerdi, de Pape Gueye ou encore de Luis Henrique notamment. Cependant, en ce début de saison, l’OM ne convainc pas et ne comptabilise d’ailleurs que 2 victoires sur les 8 dernières sorties phocéennes, toutes compétitions confondues. D’habitude très calme lors de ses points presse, Villas-Boas s’est montré irrité dernièrement, à l’image de sa sortie sur Pep Guardiola et Manchester City au milieu de semaine après la défaite de l’OM face aux Skyblues (0-3). Les choix défensifs de l’entraîneur ont engendré de vives critiques de la part des observateurs. De quoi entamer la confiance de son groupe ? Pas le moins du monde. D’après L’Équipe , l’union serait sacrée entre André Villas-Boas et le vestiaire marseillais.

Thauvin et Mandanda s’enflamment pour Villas-Boas

Et ce n’est pas Florian Thauvin qui dira le contraire. Encensé par André Villas-Boas pour son début de saison qui l’avait même qualifié de recrue au vu de sa longue absence lors de l’exercice précédant à cause de sa blessure, le champion du monde tricolore a profité d’un Grand Format consacré à celui que l’on surnomme « AVB » pour dire tout le bien qu’il pense de son entraîneur. « C’est un coach incroyable qui donne beaucoup de confiance à ses joueurs. C’est quelqu’un qui est beaucoup dans l’humain. Et c’est ce que j’appelle un grand coach, parce qu’il sait tenir son groupe ». a assuré Thauvin au micro de Téléfoot La Chaîne . Alors que l’ailier de l’OM a mis l’accent sur le management de Villas-Boas, Steve Mandanda a choisi de souligner les ambitions débordantes du Portugais, toujours pour Téléfoot La Chaîne. « On a vite vu que c’était quelqu’un de très ambitieux. C’était le premier à nous dire qu’il voulait accrocher les trois premières places alors qu’on sortait d’une saison assez compliquée ». Ayant la confiance de ses joueurs, André Villas-Boas vit une période très heureuse de sa vie professionnelle et personnelle à Marseille.

Villas-Boas bien à l’OM