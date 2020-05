Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta refroidi pour cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 5 mai 2020 à 4h45 par T.M.

A la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, l’OM peut en tout cas faire une croix sur Gaëtan Laborde (Montpellier).

Avec des moyens réduits, Andoni Zubizarreta va devoir faire preuve d’ingéniosité pour renforcer l’effectif de l’OM cet été. Pourtant, il y a plusieurs problèmes à résoudre. L’une des priorités serait notamment de trouver un renfort offensif et les noms de M’Baye Niang (Rennes) et Michy Bathsuayi (Chelsea) ont été évoqués. Et alors que le nom de Gaëtan Laborde avait aussi été associé ces derniers mois, l’agent du joueur de Montpellier a voulu être clair au sujet de l’OM et de l’avenir.

« Il n’y avait rien avec l’OM »