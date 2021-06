Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà qui pourrait être recruté à la place de Caleta-Car !

Publié le 5 juin 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Duje Caleta-Car étant déjà promis à un gros transfert cet été afin de remplir les caisses de l’OM, la direction du club phocéen songerait à faire venir William Saliba en provenance d’Arsenal.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM va devoir vendre plusieurs éléments au cours du mercato estival pour se renflouer, et plusieurs profils ont été ciblés à cet effet : Boubacar Kamara, mais aussi Duje Caleta-Car. Le défenseur croate dispose d’une grosse cote en Premier League, et pourrait ainsi rapporter gros à l’OM. Mais qui viendrait alors lui succéder en charnière centrale ?

« L’OM souhaite recruter Saliba »