Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà la première perte de l’été 2022 pour Sampaoli !

Publié le 3 avril 2022 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 3 avril 2022 à 12h32

Alors que son contrat avec l’OM arrivera à expiration en juin prochain et qu’il dispose déjà de nombreux prétendants sur le marché des transferts, Boubacar Kamara devrait bel et bien quitter son club formateur libre en fin de saison. Et Jorge Sampaoli va perdre l’un de ses fidèles soldats…

Ce n’est plus un secret pour personne, parmi les dossier très épineux à gérer à l’OM pour ce mercato estival 2022 qui arrive, le cas Boubacar Kamara (22 ans) occupe une place à part. L’ancien défenseur central, reconverti milieu défensif ces dernières années, est l’un des rares éléments issus du centre de formation de l’OM à avoir réussi à s’imposer en équipe première, et Kamara et même devenu l’un des hommes forts de Jorge Sampaoli, mais surtout l’un des joueurs disposant de la valeur marchande la plus importante de l’OM. À ce titre, la fin de son contrat qui se profile en juin prochain est un souci pour le club…

Une communication très vague ces derniers mois

En avril 2021 en conférence de presse, dernière sortie publique de Boubacar Kamara sur sa situation à l’OM, le joueur laissait clairement entendre qu’il se projetait sur un départ : « J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où », avait lâché Kamara. De son côté, en janvier dernier, le président de l’OM Pablo Longoria affichait sa détermination à essayer de prolonger in-extremis Kamara : « Pour Bouba, on a beaucoup discuté. Il y a un respect mutuel, on a eu de bonnes discussions ensemble. Avec tout le monde. Dans la logique, si des choses arrivent et sont bonnes pour le joueur et le club, tout peut arriver ». Mais le verdict semble inévitable dans ce feuilleton…

Kamara va bien quitter l’OM