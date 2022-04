Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel acteur de taille s'invite dans le feuilleton Kamara !

Publié le 3 avril 2022 à 1h30 par La rédaction

Alors que Boubacar Kamara devrait prochainement quitter l’OM, l’Inter, qui cherche un joueurpour épauler Marcelo Brozovic, pourrait bien se positionner pour le Français.

Après de nombreuses années passés ensemble, l’histoire d’amour entre Boubacar Kamara et l’Olympique de Marseille va prendre fin dans les prochains mois. En effet, le milieu de terrain sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, et ne devrait vraisemblablement pas prolonger son aventure au sein de son club formateur. Si Pablo Longoria pense avoir trouvé son successeur en Italie en la personne de Jordan Veretout, le joueur de 22 ans pourrait quant à lui faire le chemin inverse, puisqu’un géant de Serie A serait prêt à se positionner.

L’Inter s’intéresse à Kamara