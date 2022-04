Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Haaland bloqué par Aubameyang ? La réponse !

Publié le 2 avril 2022 à 23h30 par A.C.

Arrivé cet hiver, Pierre-Emerick Aubameyang réalise de très belles choses à la pointe de l’attaque du FC Barcelone. Suffisant pour pousser Xavi à oublier Erling Haaland ? Pas vraiment...

Il est le joueur que tout club veut avoir. A seulement 21 ans, Erling Haaland s’est déjà fait un nom dans le monde du football et pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain souhaite miser sur lui, mais il faudra composer avec l’énorme concurrence de Manchester City et du Real Madrid. Le FC Barcelone semblait également pouvoir jouer un rôle dans ce dossier colossal, mais ces dernières semaines les dirigeants ont laissé entendre qu’Haaland est totalement hors portée.

Xavi n’a pas jeté l’éponge pour Haaland