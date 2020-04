Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas va pouvoir profiter d’une opération à 70M€ !

Publié le 11 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Vendu l’été dernier par l’OM du côté du FC Séville, Lucas Ocampos aurait la cote sur le marché. Et grâce à un pourcentage à la revente, André Villas-Boas pourrait récupérer un peu de liquidités dans ce dossier.

Après avoir été l’un des bons soldats de l’OM entre 2015 et 2019, même s’il a connu des hauts et des bas au sein du club phocéen, Lucas Ocampos a finalement rejoint le FC Séville lors du dernier mercato estival. Un transfert évalué à 15M€ alors que l’ailier argentin n’avait plus qu’une année de contrat avec l’OM, mais bien conscient de son potentiel, le club marseillais aurait assuré ses arrières avec Ocampos.

Un pourcentage pour l’OM sur la revente d’Ocampos ?