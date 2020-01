Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas revient sur un dossier chaud du mercato hivernal !

Publié le 27 janvier 2020 à 16h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il avait lui-même affiché son envie de céder Florian Chabrolle en prêt cet hiver, André Villas-Boas a expliqué pourquoi le jeune milieu de terrain de l’OM semble finalement parti pour rester au club.

Le 3 janvier dernier, André Villas-Boas avait indiqué que trois jeunes de l’OM, dont Florian Chabrolle, disposaient d’un bon de sortie pour un prêt cet hiver : « J’ai été très clair avec les trois. C’est important de trouver du temps de jeu, et avec nous cette saison ce n’est pas possible. Je suis donc ouvert pour un prêt. On va voir s’ils ont de bonnes options en janvier ». Finalement, Chabrolle semble parti pour rester à l’OM faute de propositions concrètes, et Villas-Boas a évoqué ce dossier en conférence de presse.

« Nous n’avons pas de nouvelles pour lui »