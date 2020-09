Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas ou le grand ménage tant attendu

Publié le 26 septembre 2020 à 13h30 par Th.B.

Entre indésirables et départs privilégiés, l’OM se retrouve à un moment crucial de son mercato. Après les arrivées, place au grand ménage d’automne à Marseille, et pas des moindres.

Entraîneur de l’OM, André Villas-Boas attendait des recrues cet été comme il n’a cessé de le rabâcher en conférence de presse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été servi. En effet, souhaitant renforcer le milieu de terrain, la défense centrale, le poste de latéral gauche et le front de l’attaque phocéenne, Villas-Boas a vu débarquer Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo ainsi que Luis Henrique au cours de cette fenêtre des transferts. Cependant, une ultime recrue pourrait débarquer. Alors qu’il teasait après le match nul arraché face au LOSC dimanche soir qu’un autre joueur pourrait débarquer à l’OM dans la foulée de l’arrivée imminente d’un nouvel attaquant, en l’occurence Luis Henrique, Villas-Boas pourrait frapper un dernier coup sur le marché de concert avec le directeur du football Pablo Longoria. En effet, selon le coordinateur technique de Fluminense appelé Duilio, Marcos Paulo (19 ans) devrait aussi venir renforcer l’effectif de l’OM cette saison. « C'est un joueur très difficile à marquer. Les fans de Fluminense ont été très contrariés par son départ (Evanilson), mais le club traverse une période financière difficile. Nous devons nous débarrasser de nos bijoux. Maintenant, Marcos Paulo partira pour Marseille et il y a quelques jours nous avons signé un contrat professionnel avec Gabriel Lira, qui n'a que 16 ans. C'est un attaquant habile et très fort physiquement ». Mais hormis les arrivées, l’OM va devoir vendre et ce n’est pas les profils qui manquent dans ce secteur.

Hormis le cas Maxime Lopez, l’OM a deux autres dossiers brûlants sur le feu

Pas indispensable dans l’esprit d’André Villas-Boas, Maxime Lopez dispose en plus d’un contrat courant jusqu’en juin 2021. Ce qui signifie que si l’OM ne parvient pas à lui trouver un acheteur et une porte de sortie d’ici le 5 octobre, date butoir du mercato, Lopez se dirigerait dangereusement vers un départ libre de tout contrat l’été prochain, lui qui pourrait toujours aller voir ailleurs cet hiver, mais à moindre coût. Maxime Lopez n’est pas l’unique joueur se trouvant dans ce cas de figure. En effet, Valère Germain est lui aussi contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin 2021. Son salaire mensuel brut de 300 000 euros compliquerait considérablement son transfert, puisqu’aucun club européen ne serait prêt à lui proposer un tel salaire, lui qui a fêté son 30ème anniversaire cette année. Un départ libre à la fin de saison se profilerait selon L’Équipe qui s’est penché sur un autre problème de taille pour l’OM avec le dossier Kostas Mitroglou. Parti en prêt à Galatasaray en janvier 2019 puis au PSV Eindhoven en août 2019, le Grec n’a pas convaincu et est de retour à Marseille où il n’est plus désiré. Même couac que pour Germain, Mitroglou dispose d’un salaire juteux puisqu’il perçoit des revenus mensuels bruts de 360 000€. Avant de prendre en considération une résiliation de contrat à l’amiable, l’OM espérerait trouver un acheteur pour Kostas Mitroglou, mais cela s’annonce bien compliqué. Un dernier profil poserait problème à Pablo Longoria, bien qu’il soit un tantinet moins urgent.

Le cas Radonjic