Mercato - OM : Villas-Boas en rajoute un couche pour son avenir !

Publié le 14 août 2020 à 3h15 par A.M.

De nouveau interrogé sur le mercato, André Villas-Boas a répété son souhait d'attirer deux nouveaux joueurs dans les prochaines semaines.

En difficulté financière, l'Olympique de Marseille vit pour le moment un mercato au rabais. Mais cela n'a pas empêché André Villas-Boas de réaliser deux belles affaires en attirant Pape Gueye, libre en provenance du Havre, et Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund. Malgré tout, le technicien portugais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Présent devant les médias, l'entraîneur de l'OM a ainsi répété qu'il souhaitait attirer deux nouveaux renforts.

Villas-Boas veut deux renforts