Mercato - OM : Le mystère est enfin levé sur le rôle de Paul Aldridge !

Publié le 14 août 2020 à 2h45 par A.M.

Alors que le rôle de Paul Aldridge est encore assez flou, Pablo Longoria, nouveau directeur du football de l'OM, donne des précisions concernant les fonctions du Britannique.

En janvier dernier, Paul Aldridge a défrayé la chronique. Nommé conseiller de Jacques-Henri Eyraud, le Britannique semblait empiéter sur les fonctions d'Andoni Zubizarreta, ce qui n'avait pas plu à André Villas-Boas. Le président de l'OM tenait d'ailleurs à mettre les choses au clair : « Aldridge a une large expérience de dirigeant au plus haut niveau dans le football anglais, un réseau et c'est quelqu'un dont l'éthique est totale. Il va nous aider sur le marché des transferts mais pas seulement. Il nous apportera son savoir-faire et ses conseils sur le fonctionnement du club, les infrastructures et l'accueil des supporters . » Mais cela n'a pas été convaincant.

Longoria confirme pour Aldridge