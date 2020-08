Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas bientôt fixé pour ce joueur de Simeone !

Publié le 3 août 2020 à 17h45 par B.C.

Comme annoncé par André Villas-Boas, l'OM est à la recherche d'un latéral gauche en vue de la prochaine saison. Caio Henrique serait notamment sur les tablettes du club phocéen, et l'Atlético de Madrid devrait rapidement trancher sur l'avenir de son joueur.

Après Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas attend d'autres renforts afin de disposer d'un groupe compétitif à la rentrée. Le coach de l'OM a récemment indiqué qu'il voulait recruter au moins deux autres joueurs : un latéral gauche et un attaquant. Pour renforcer sa défense, le club phocéen surveillerait la situation de Caio Henrique d'après les récentes informations de La Provence . Le Brésilien de l'Atlético de Madrid enchaîne les prêts depuis trois saisons et pourrait de nouveau être envoyé vers un autre club afin de disposer d'un temps de jeu conséquent. Une décision devrait prochainement être prise le concernant.

L'Atlético va bientôt se décider pour Caio Henrique