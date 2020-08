Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas aura fort à faire pour cet attaquant…

Publié le 30 août 2020 à 6h15 par Th.B.

En quête d’un renfort au poste d’attaquant, l’OM penserait à Boulaye Dia, mais ne serait pas le seul club dans ce cas de figure.

Avec le Stade de Reims, Boulaye Dia (23 ans) a fait bonne impression la saison dernière, jusqu’à figurer dans le viseur de l’OM. Afin de pouvoir faire souffler Dario Benedetto et d’injecter du sang neuf dans le secteur offensif du club phocéen, André Villas-Boas prend en considération le recrutement de l’attaquant rémois et voudrait vendre en amont dans l’optique d’une éventuelle offensive, comme le10sport.com vous l’a révélé. Mais l’OM aurait fort à faire dans cette opération.

Boulaye Dia dans le viseur de Porto et de Brighton