Mercato - OM : Villas-Boas a déjà passé commande !

Si la saison n’est pas encore terminée, André Villas-Boas sait déjà très clairement ce dont il a besoin pour 2020/2021.

André Villas-Boas a les idées claires. Alors que la saison 2019/2020 n’est pas encore terminée, étant à l’arrêt à cause de la crise sanitaire mondiale du Coronavirus, le technicien portugais prépare déjà son prochain mercato, et a déjà fait parvenir ses demandes aux dirigeants pour la saison prochaine. Ainsi, l’ancien entraîneur des Spurs de Tottenham rechercherait avant tout un attaquant…

M’baye Niang, le profil parfait ?

Car en effet, le secteur offensif de l’OM n’est pas forcément le plus fourni du côté du club phocéen. En numéro 9, on retrouve évidemment Dario Benedetto, arrivé l’été dernier en provenance de Boca Juniors, qui réalise une première saison très correcte en Ligue 1 (11 buts en 26 matchs, pour sa première saison en Europe). Derrière lui dans la hiérarchie, on retrouve Valère Germain, qui réalise un exercice plus compliqué (2 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 en 25 rencontres disputées). Un bilan bien trop maigre pour un joueur destiné à jouer de nombreuses rencontres la saison prochaine, l’OM étant en lice pour disputer une compétition européenne. Ainsi, l’OM rechercherait un nouvel attaquant pour épauler Benedetto et lui apporter de la concurrence. Le nom qui revient le plus souvent, c’est évidemment celui du buteur du Stade Rennais M’baye Niang, mais ce dernier serait trop onéreux pour un OM en manque d’argent (environ 30 millions d’euros). Pourtant, le profil pourrait correspondre parfaitement à AVB, qui voit en lui un attaquant polyvalent et assez rapide, qui peut également évoluer sur une aile. Mais à moins de vendre, l’OM ne pourra pas se l’offrir pour l’année prochaine…