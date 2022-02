Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un joli coup en Ligue 1 pour Longoria ? La réponse !

Publié le 5 février 2022 à 4h15 par A.M.

Bien que l'OM soit à l'affût sur plusieurs joueurs de Ligue 1, Romain Canuti assure qu'il y a peu de chance que Pablo Longoria recrute un talent en France.

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria active ses réseaux pour renforcer l'effectif olympien, et cela passe rarement par la Ligue 1. En effet, le président de l'OM n'a recruté aucun joueur dans le championnat de France, tout en étant très actif en Amérique du Sud, notamment au Brésil. Selon les informations du journaliste du Phocéen Romain Canuti, la raison est essentiellement économique.

Difficile pour l'OM de recruter en L1