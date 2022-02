Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt peut toujours compter sur un bon soldat !

Publié le 4 février 2022 à 23h15 par La rédaction

Numéro 2 dans la hiérarchie de Jorge Sampaoli, Steve Mandanda prend son mal en patience. Le capitaine de l’OM a refusé de partir cet hiver et est resté fidèle à son club de cœur.

Titulaire et au niveau en début de championnat, Steve Mandanda ne s’attendait pas à une telle saison. Dès le match à Monaco et le retour de blessure de Pau Lopez, le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM a perdu sa place. Même s’il ne vit pas très bien la situation, Mandanda ne fait pas de vague et continue de travailler en silence. Avec Pau Lopez, ils se livrent un respect mutuel comme l’a expliqué le portier espagnol dans un entretien accordé à L’Equipe . A 36 ans, Steve Mandanda aurait pu demander à partir pour vivre un nouveau challenge. Mais El Fenomeno est resté fidèle…

Mandanda a décliné toutes les approches

En effet, malgré les approches de Lorient, Mandanda a refusé de partir pour ne pas perturber la saison olympienne. Malgré ce qui se dit sur sa situation et son état d’esprit, le capitaine de l’OM garde une bonne attitude et accepte tant bien que mal son poste de numéro 2. Et à chaque fois qu’il a été aligné par Jorge Sampaoli, Steve Mandanda a répondu présent. Reste à savoir si le champion du monde 2018 acceptera de rester une solution bis une saison de plus…